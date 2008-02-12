Регионалы и коммунисты пришли в ВР как на парад (фоторепортаж)

Сегодня оппозиция пришла в Верховную Раду как на парад - с шариками синего и желтого цветов, на которых надпись «НАТО - ні», и национальными флагами.

Председателю ВР Арсению ЯЦЕНЮКУ удалось занять рабочее место, но начать заседание ему не дали. Спикер не имел микрофона, он пытался громко кричать, чтобы его слышали все депутаты. Однако слова А.Яценюка заглушили мегафоны, которые включили депутаты от фракции Партии регионов.

После того, как спикеру не удалось открыть заседание, он покинул сессионный зал. Вместе с ним ушли и депутаты от фракций БЮТ и НУ-НС. Перед тем, как покинуть сессионный зал, ЯЦЕНЮК отметил, что о сроках проведения следующего заседания будет поставлено в известность позже.

Фото Дмитрия Куприяна/УНИАН