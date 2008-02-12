США наблюдают за газовым конфликтом между Россией и Украиной

Официальный представитель Госдепартамента США Шон МАККОРМАК заявил о том, что США наблюдают за проблемой, связанной с задолженностью Украины перед Россией за поставленный газ.

Об этом сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Мы посмотрим, чем закончится процесс переговоров. В последнее время мы ясно высказывались по поводу использования коммерческих рычагов для достижения политических целей", - сказал Ш.МАККОРМАК журналистам.

Как известно, Украина и "Газпром" ведут переговоры об урегулировании очередного газового спора. "Газпром" требует от украинской стороны погасить задолженность за поставленный газ в размере 1,5 млрд. долл., иначе прекратит сегодня с 18.00 мск поставки российского газа.

Сегодня в Москву прибыл Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО для проведения второго заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии.