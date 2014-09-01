Порошенко назначил Ольгу Богомолец своим советником

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

«Эта должность даст вам возможность сконцентрироваться на ряде гуманитарных проблем. Уверен, что объединение наших усилий будет очень полезным для Украины», - сказал Порошенко.

«Сейчас страна переживает бурные времена, сейчас время, когда все неравнодушные люди, которые имеют высокий авторитет в обществе, в частности такие, как Вы, должны объединяться», - подчеркнул он.Читайте такжеПорошенко назначил своим советником волонтера Бирюкова

Порошенко обсудил направления работы Богомолец на должности Советника Президента.

В свою очередь, Ольга Богомолец, инициировала создание информационного ресурса, целью которого должна стать помощь семьям, которые потеряли кормильца.

«Любой человек из любой точки мира сможет зайти на этот ресурс, банк предоставит именной номер карточки, и можно будет перечислить деньги на счет семьи», - сказала она.