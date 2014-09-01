Рабочая группа доработала законопроект о люстрации - нардеп

Об этом в соцсети написал народный депутат Леонид Емец.

"Рабочая группа авторов сегодня завершит работу над Законом "О очищение власти". Поэтому, если будет воля Парламента, голосовать сможем уже завтра", - написал он.

Напомним, 14 августа ВР приняла в первом чтении законопроект об очищении власти.

За это решение проголосовали 252 народных депутата из 299, зарегистрированных в сессионном зале. При этом от Партии регионов «за» проголосовали пять народных депутатов от группы “За мир и стабильность” - 0.Читайте такжеТурчинов отмечает необходимость доработки законопроекта о люстрации

Рабочая группа должна была доработать юридическую составляющую законопроекта, приобщить к работе мнение международных экспертов и учесть позицию общественности.

В рабочей группе надеялись на принятие закона в целом в начале сентября.