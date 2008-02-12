Клюев подговорил регионалов блокировать Яценюка, а сам убежал
10:43, 12 февраля 2008Политика
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20 нардепов на одного спикера
|Андрей КЛЮЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент председателя ВР блокируют приблизительно 20 народных депутатов.
А.ЯЦЕНЮК сообщил журналистам, что инициатором блокирования является бывший вице-премьер, народный депутат, член фракции ПР Андрей КЛЮЕВ. «Но, услышав, что сюда идут журналисты, он сбежал», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
Он также выразил сомнение, что сегодня состоится пленарное заседание ВР.
Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько вероятно, что на этой неделе будут пленарные заседания, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Обязательно будут, если фракция Партии регионов разблокирует работу».
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