Клюев подговорил регионалов блокировать Яценюка, а сам убежал

Депутаты от фракции Партии регионов заблокировали председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА в холле, который находится перед кабинетом спикера.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент председателя ВР блокируют приблизительно 20 народных депутатов.

А.ЯЦЕНЮК сообщил журналистам, что инициатором блокирования является бывший вице-премьер, народный депутат, член фракции ПР Андрей КЛЮЕВ. «Но, услышав, что сюда идут журналисты, он сбежал», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он также выразил сомнение, что сегодня состоится пленарное заседание ВР.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько вероятно, что на этой неделе будут пленарные заседания, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Обязательно будут, если фракция Партии регионов разблокирует работу».