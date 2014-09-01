Россияне готовятся атаковать Волноваху - комбат "Азова"

Об этом в эфире "Подробностей" заявил командир батальон "Азов" Андрей Белецкий, находясь в районе оккупированного россиянами Новоазовска.

"Прорыв будет наноситься не в районе Новоазовска, а севернее, там ситуация более тяжелая. Хотят рассечь группировку ударом на Волноваху", - сказал Белецкий.

По словам комбата, ситуация в самом Новоазовске стабильная - идут бои местного значения. При этом он подтвердил, что российские военные уничтожили катер пограничников возле Мариуполя.

Одновременно бойцы "Азова" уничтожили группу саперов, которая пыталась разминировать заграждение. В самом Новоазовске российские офицеры взяли командование террористами в свои руки.

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"Россияне передали технику сепаратистам. Теперь они выполняют функцию офицеров и военспецов", - сообщил командир батальона.

По словам Блецкого, самым крепким с точки зрения обороны остается город Мариуполь.

"В Мариуполе, как в 1941-м году, сотни людей роют окопы и блиндажи. Все делают огромные усилия, чтобы война не пришла к нему. Наши войска готовы сражаться до последнего", - заверил комбат.

Андрей Белецкий также убежден, что конечная цель России - не Донбасс, а Киев и вся Украина.

"Первый этап - это тыл из Луганской и Донецкой областей. Второй этап - на Одессу, дальше - Киев и на Запад", - говорит командир батальона.