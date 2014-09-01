Немцов: Путин добивается расчленения Украины

Такое мнение высказал один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов на своей странице в Facebook.

"Путин добивается расчленения Украины и создания на востоке страны марионеточного государства Новороссия с полным экономическим и политическим контролем из Кремля. Ради этой цели он ввел войска, включая десантников и кадыровцев, поставляет на восток оружие и боевую технику, ради этой цели обрек Россию на изоляцию и санкции", - отметил Немцов.

Оппозиционер убежден, что главная цель - удержание власти и средств любой ценой.

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Украина, по мнению Немцова, выбрала диаметрально противоположный по сравнению с курсом Кремля, вектор развития.

"Украина дала пример антикриминальной революции - повалила вора-президента. Кроме того, Украина выбрала европейский путь, предполагающий верховенство закона, демократию и сменяемость власти. Успех Украины на этом пути - прямая угроза власти Путина, который выбрал прямо противоположный курс-режим пожизненной власти, произвола и коррупции", - добавил он.

Кроме того Немцов отрицает тезис Пескова, который заявил, что слова Путина о "государственности Юго-Востока Украина" журналисты неправильно поняли.

"Слова Пескова, что Путина не так поняли о государственности востока Украины, всерьез воспринимать не надо. Он постоянно говорит глупости. Типа, Путин женат на России ... Читать по-русски мы умеем и без него. Еще раз. Путин: "Нужно приступить к переговорам о политической организации общества и государственности на востоке Украины". Конец цитаты", - написал Немцов.