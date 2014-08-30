В Минобороны решили пока не предоставлять "публичную информацию" о ситуации в Иловайске

Об этом на своей странице в соцсети написал министр обороны Валерий Гелетей.

"В текущий момент продолжаю работать в штабе АТО с его руководством. 28 августа был вынужден приостановить предоставление любой публичной информации в части, что касается непосредственно ситуации, которая сложилась с добровольческими батальонами МВД и подразделениями Вооруженных Сил под Иловайськом", - написал он.

Гелетей предоставил соответствующее указание военной службе контрразведки относительно реагирования на факты разглашения секретных данных относительно обстановки, сложившейся в районе Иловайска.Читайте такжеСеменченко: Военные РФ обманом призывают окруженных украинских силовиков сдаться в плен

Министр обороны уверен, что те, кто «воюет» только в сети Интернет и общается по мобильному телефону, при этом разглашая сведения об оперативной обстановке (время и маршруты движения колонн, количество личного состава и принадлежность их к тем или других воинских частей, тип и количество вооружения и военной техники и т.д.), не осознают уровня угрозы, которая вызывается такими действиями и несут особую опасность боеспособности войск.

"Как только опасность для украинских подразделений пройдет - вся открытая информация за текущий период в части отвода войск от Иловайска будет обнародована", - отметил Гелетей.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Из окружения под Иловайском вышли первые 28 бойцов.