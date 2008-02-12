Оппозиция и коалиция поссорились из-за одной буквы
Консультации продолжатся сегодня
Лидеры фракций продолжат консультации относительно разблокирования работы Верховной Рады во вторник утром.
Об этом заявил член Партии регионов Александр Ефремов, сообщила корреспондент 5 канала.
По словам депутата, в понедельник консультации длились около двух часов, на них обсуждались разные варианты проекта постановления Верховной Рады о возможном вступлении Украины в НАТО.
Так, лидеры фракций "практически договорились", что возьмут за основу проект постановления, предложенный главой Верховной Рады Арсением Яценюком, однако все закончилось тем, что коалиция и оппозиция поспорили из-за одной буквы "ю".
В частности, спор возник относительно звучания следующего предложения:
"Решение (или решения, так как в украинском языке слово рішення идентично как в множественном, так и единственном числе) по вступлению Украины в НАТО осуществляется (или осуществляются) по результатам всеукраинского референдума".
Консультации лидеров фракции с главой Верховной Рады продолжатся сегодня.