Оппозиция и коалиция поссорились из-за одной буквы

Лидеры фракций продолжат консультации относительно разблокирования работы Верховной Рады во вторник утром.

Об этом заявил член Партии регионов Александр Ефремов, сообщила корреспондент 5 канала.

По словам депутата, в понедельник консультации длились около двух часов, на них обсуждались разные варианты проекта постановления Верховной Рады о возможном вступлении Украины в НАТО.

Так, лидеры фракций "практически договорились", что возьмут за основу проект постановления, предложенный главой Верховной Рады Арсением Яценюком, однако все закончилось тем, что коалиция и оппозиция поспорили из-за одной буквы "ю".

В частности, спор возник относительно звучания следующего предложения:

"Решение (или решения, так как в украинском языке слово рішення идентично как в множественном, так и единственном числе) по вступлению Украины в НАТО осуществляется (или осуществляются) по результатам всеукраинского референдума".

Консультации лидеров фракции с главой Верховной Рады продолжатся сегодня.

Украинская правда