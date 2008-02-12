Януковичу предложили арендовать дворец спорта за $1 млн?

СБУ расследует факты давления на мэра Северодонецка Владимира Грицишина. По информации издания "Коммерсантъ-Украина", мэр предложил лидеру Партии регионов Виктору Януковичу арендовать Ледовый дворец спорта за $1 млн. Это единственное условие, при котором возможно проведение в Северодонецке съезда депутатов всех уровней, отмечает газета.

Первой об угрозах в адрес мэра Северодонецка вчера сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко. В ходе брифинга она сказала, что в город направлены сотрудники подразделения центра спецопераций по борьбе с терроризмом. Поводом для таких действий, по ее словам, послужило заявление мэра Северодонецка Владимира Грицишина о том, что на него оказывают давление. Господин Грицишин подтвердил, что 7 февраля ему угрожали по телефону: "Пока я был на встрече в Киеве с Виктором Януковичем, в мою приемную несколько раз звонили неизвестные и угрожали".

Широкую известность Северодонецк получил в конце 2004 года, после того как в городском Ледовом дворце состоялся съезд депутатов всех уровней. По его итогам СБУ возбудила уголовное дело о сепаратизме. Предполагается, что 23 февраля в Северодонецке пройдет второй съезд депутатов. Однако это мероприятие сейчас находится под угрозой срыва. 25 января Северодонецкий горсовет запретил проведение в Ледовом дворце общественно-политических мероприятий.

По словам источника издания в Северодонецком горсовете, помимо телефонных угроз, поступавших от имени общественной организации "Донецкая республика", Владимиру Грицишину было передано письмо с угрозами. "В нем члены `Донецкой республики` якобы требуют от мэра не мешать проведению съезда в Ледовом дворце",– сообщил собеседник.

Вчера же в управление СБУ в Донецкой области для дачи показаний был вызван лидер общественной организации "Донецкая республика" Александр Цуркан. Выдвинутые обвинения он назвал "провокацией, которую состряпали в СБУ". "Это полный бред. Я прошу прощения за тех уродов, которые написали в этом письме про мэра и его семью. Мы таким никогда не занимались",– заявил господин Цуркан.

Между тем в Северодонецкий горсовет поступило заявление 54 народных депутатов от Партии регионов с требованием предоставить 23 февраля большой зал Ледового дворца для встречи с избирателями. Как сообщил источник в горсовете, ответ мэра не заставил себя долго ждать. Владимир Грицишин предложил Виктору Януковичу арендовать здание Ледового дворца за $1 млн. "Только в этом случае Владимир Грицишин не будет против проведения съезда 23 февраля",– сказал собеседник Ъ.