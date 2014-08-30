Украинских военных выводят из окружения под Иловайском: уже сформированы колонны

Благодаря переговорам, которые удачно провел Президент Украины Петр Порошенко, удалось достичь договоренностей относительно вывода из окружения бойцов батальона "Донбасс" и других военнослужащих, которые находились под Иловайском.

Об этом сообщает пресс-служба добровольческого батальона "Донбасс" в Facebook.

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"Уже сформированы колонны, определен и согласован их маршрут. В точке выхода бойцов уже ждут украинские военные. В течение часа ждите списки тех, кто вышел из окружения", - говорится в сообщении.

Также указано, что комбат батальона Семен Семенченко уже выехал к ним.

"Что касается пленных, надеемся, что в ближайшее время их удастся вернуть. Спасибо всем, кто этой ночью не спал вместе с нами. Спасибо за ваши молитвы", - сказано в сообщении.