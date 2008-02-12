Для разблокирования ВР Балога рекомендует коалиции собрать 227 подписей

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА для разблокирования работы Верховной Рады рекомендует коалиции собрать 227 подписей депутатов под постановлением об одобрении письма руководства Украины к Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

Глава Секретариата считает, что парламентское большинство должно перейти к активным действиям по разблокированию работы ВР. Эти действия, по его словам, заключаются не в пинках оппонентов или контрблокировке президиума, а в наглядном подтверждении действенности коалиции.

В.БАЛОГА, в частности, рекомендует депутатам из состава коалиции собрать 227 личных подписей под постановлением, которое одобряет письмо руководства государства к Генеральному секретарю НАТО. Такой шаг, с одной стороны, положит конец дискуссиям относительно правомерности «обращения трех», с другой – засвидетельствует возможность большинства осуществлять свои парламентские функции.

«Также этот шаг протестирует саму коалицию на чистоту намерений и опровергнет некоторые упреки о якобы существовании каких-то других мотивов внутри большинства», – отметил В.БАЛОГА.

Он отмечает, что каждый день вынужденной бездеятельности Верховной Рады ощутимо отражается на деятельности всей системы власти в государстве.

В.БАЛОГА считает, что заблокированный парламент не только не способен принять приоритетные законопроекты, но и служит плохим примером безответственности, разрушает веру людей в возможность скорых положительных изменений в стране.

«То, что происходит в настоящее время в ВР, вызывает в обществе справедливое возмущение. Избиратели не понимают настоящих причин длительного парламентского клинча, ведь избранный оппозицией повод – письмо руководителей государства к Генеральному секретарю НАТО – не может быть хотя бы минимально серьезной причиной контрпродуктивного противостояния в высшем законодательном органе страны», - сказал руководитель Секретариата Президента.

Среди первоочередных задач парламентской работы В.БАЛОГА называет изменения в государственный бюджет на этот год, одобрение Протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию, принятие ряда изменений в социальном и антикоррупционном законодательстве, отдельные кадровые назначения.

«Однако, похоже на то, что народным депутатам от оппозиции очень нравится играть роль непримиримых. Парламентская трибуна берется в осаду, играючи, с веселым смехом и азартом. Но депутаты, очевидно, не знают, что избирателям их забавы под куполом уже давно не смешны», - считает В.БАЛОГА.