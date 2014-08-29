В Запорожской области создадут батальон для укрепления границ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации. В частности, батальон планируется сформировать на базе общественной организации "Никто, кроме нас".

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Предусматривается, что участники формирования будут нести службу на новых блокпостах, строительство которых ведется за деньги областного бюджета.

В сообщении отмечается, что обеспечение батальона оружием будет возможно после соответствующего приказа Министерства обороны.

Ранее, 28 августа, Запорожский областной совет выделил 1,5 млн грн на покупку у Запорожского домостроительного комбината железобетонных конструкций для блокпостов.

Как сообщал УНИАН, 28 августа советы обороны Днепропетровской и Запорожской областей договорились об укреплении своих границ.