Путин назвал аннексию Крыма "восстановлением исторической справедливости"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на форуме "Селигер-2014". "Как люди объединились во время крымский событий, когда все почувствовали – мы правы, мы должны восстанавливать историческую справедливость, которая была нарушена с незаконной передачей Крыма Украине", - сказал Путин.

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По его словам, по советским законам, такое решение нужно было принять через Верховные советы республик, а все было решено в президиуме.

Он также заявил, что России нужно было защитить российских соотечественников. "Мы его не аннексировали, не забирали, а дали людям высказаться и принять решение", - сказал Путин.

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без знаков отличия блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму. 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.