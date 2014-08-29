Социолог: В истории не бывает фатальности - на смену Путину может прийти либерал

Резкие изменения в политике России могут произойти в любой момент.

Об этом рассказал социолог Евгений Головаха журналу "Новое время".

"В истории не бывает фатальности. Резкие изменения могут произойти в любой момент. В 1983 году сложно было представить, что Советский Союз рухнет. А значит, и сейчас возможно и то, что на смену Путину придет либерал", - считает социолог.

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Головаха говорит, что Россия живет в условиях рыночной экономики и глобализации, и пока идет борьба этих двух тенденций, есть надежда, что курс изменится, когда Путина сменит другой лидер.

"В России даже сейчас два лагеря. Есть силовой блок - спецслужбы и армия. Но есть и экономический - гораздо более либеральный, который понимает, в какую пропасть катится страна. И когда санкции коснутся бизнесменов, они начнут давить на экономический блок", - заявил эксперт.

Полное интервью социолога Евгения Головахи читайте 29 августа в новом номере журнала "Новое время".