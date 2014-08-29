Сегодня в ЕС обсудят ситуацию в Украине

Об этом в Твиттере сообщил министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор.

"Сегодня состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС. Насыщенная повестка дня, мрачная перспектива: Украина, Ирак, Сирия, Газа. Участие ЕС необходимо", - написал Лидегор.

Читайте такжеООН: РФ признают нарушителем международного права, если информация о вторжении подтвердитсяСегодня также состоится экстренное заседание Совета НАТО. По данным организации, против Украины ведут войну около тысячи российских бойцов, а на границе сосредоточено примерно 20 тысяч военных РФ.