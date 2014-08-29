Сегодня в ЕС обсудят ситуацию в Украине
09:13, 29 августа 2014Политика
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Сегодня, 29 августа, министры иностранных дел Европейского Союза соберутся для обсуждения ряда вопросов, среди которых эскалация конфликта в Украине с участием России.
REUTERS
Об этом в Твиттере сообщил министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор.
"Сегодня состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС. Насыщенная повестка дня, мрачная перспектива: Украина, Ирак, Сирия, Газа. Участие ЕС необходимо", - написал Лидегор.
Today informal meeting btw EU FM #FAC. Heavy agenda, bleak outlook: #Ukraine#Iraq#Syria#Gaza etc. EU involvement necessary #dkpol
- Martin Lidegaard (@martinlidegaard) August 29, 2014
Читайте такжеООН: РФ признают нарушителем международного права, если информация о вторжении подтвердитсяСегодня также состоится экстренное заседание Совета НАТО. По данным организации, против Украины ведут войну около тысячи российских бойцов, а на границе сосредоточено примерно 20 тысяч военных РФ.
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