Постпред США в ООН: Россия манипулирует информацией и врет миру

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр на срочном заседании Совета безопасности ООН в связи с вводом российских войск на территорию Украины.

«Российские солдаты, танки, артиллерия воюют на стороне сепаратистов. Россия к сожалению не прислушается к требованиям международного права и закона», - сказала она

Пауэр отметила, что «Россия манипулирует информацией, скрывает информацию и врет миру. За последние 48 часов российские действия говорили больше, чем слова».

«Несмотря на ужасные действия России, Украина постоянно ищет политическое решение этого кризиса, она постоянно искала возможность уменьшить давление», - заявила представитель США.

«Президент (Украины Петр - УНИАН) Порошенко появился в Минске, он встретился с (Президентом России Владимиром) Путиным, господин Путин все таки не желал признать факты, которые все мы знаем, что Россия вооружала сепаратистов, а сейчас присоединилась к сепаратистам», - добавила Пауэр.

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«Серьезные переговоры необходимы, но Россия должна остановиться и не врать больше и не подливать масла в этот огонь конфликта», - подчеркнула она.

По ее словам, на фоне того, что Россия является страной агрессором, США будут и в дальнейшем осуществлять на Россию давление в сотрудничестве с европейскими партнерами и партнерами из Большой семерки.

«Если санкций не будет Россия устроит еще больший ужас для всего мира», - подчеркнула Пауэр.

Также она отметила, что «угроза международному порядку - это угроза всем, угроза всему миру и безопасности. Это собственно правила, которые нарушает Россия, когда она нелегально поставляет солдат и вооружение незаконным вооруженным формированиям в соседней стране».

«Украина - одна из десяти стран, которая имеет границы с Россией. Как могут страны, которые имеют общую границу с Россией знать, что их мир и суверенитет гарантирован, почему они будут верить, что завтра господин Путин не решит поддерживать военных сепаратистов там и не пришлет солдат в отпуске в их страну», - предостерегает постпред США в ООН.

«Если мы не остановим Россию, другие страны будут так же делать, на фоне этого цена бездействия будет слишком большой», - резюмировала Пауэр.