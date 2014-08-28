Заседания Совет Безопасности ООН. Трансляция окончена

Об созыве экстренного заседания Совбеза сообщил постоянный представитель Великобритании при ООН Марк Лайалл Грант. "Встреча запланирована на 14.00 (21.00 по киевскому времени). "Мы рассчитываем услышать от России объяснения по поводу того, почему ее военнослужащие находятся на территории Украины", - сказал Марк Лайалл Грант, передает ИТАР-ТАСС.

Дипломат отметил, что у него нет сомнений в том, что сообщения о пересечении границы соответствуют действительности. "Совершенно ясно, что российские войска находятся там", - сказал Марк Лайалл Грант.