В Славянске открыли центр для вынужденных переселенцев

Об этом сообщила инициатор движения общественный деятель Наталия Королевская.

«Страшно от того, что сейчас происходит в Донецке, в моем родном Луганске, других городах Донбасса. Наш долг – помочь всем, чем можем, мирным людям, которые страдают от войны. Поэтому «Дорога жизни» в Славянске открывает центр для вынужденных переселенцев из «горячих» точек, ведь люди продолжают ехать из неспокойных городов Донецкой и Луганской областей», - сказала она.

Для этого, по словам Наталии Королевской, активисты «Дороги жизни» вместе с волонтерами привели в порядок территорию Центра спортивно-оздоровительной реабилитации инвалидов, куда теперь смогут обращаться переселенцы. Временное убежище здесь смогут найти одновременно до 50 человек, а сам центр будет негосударственным и будет функционировать на основе волонтерской поддержки.

«В первую очередь этот центр рассчитан на тех, кто больше остальных нуждается в помощи и поддержке – это инвалиды, люди преклонного возраста и семьи с детьми. Очень важно, что волонтерами в этом центре будут «вчерашние» переселенцы, которые уже вернулись в родной город и не понаслышке знают, что такое – лишиться крова над головой и не знать, чем накормить детей», - сказала она.

Наталия Королевская отметила, что важно не только эвакуировать людей из «горячих» точек, но еще и обеспечить им хоть и временное, но жилье. По ее словам, переселенцам с Донецка и Луганска сложно снять квартиру, найти работу. Поэтому, и государство, и подобные негосударственные центры должны помочь решить этот вопрос.

По вопросам поселения в центр обращаться на «горячую» линию инициативы «Дорога жизни» 044 451 52 81.

Напомним, на этой неделе активисты инициативы «Дорога жизни» помогли вернуться в Краматорск и Славянск более чем 100 людям с инвалидностью, которых эвакуировали от туда несколько месяцев назад в санатории Одесской области.