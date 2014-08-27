Четырех заложников обменяли на террориста (видео обмена) - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Читайте такжеПленные террористы думают, что их органы пустят на продажу"Вчера состоялся обмен пленными. За одного ДНРовца домой вернулись четверо украинцев. Двое из них - Сергей Гаков и Эдуард Кулинич - волонтеры, которых захватили террористы", - сообщили в пресс-центре АТО.