Четырех заложников обменяли на террориста (видео обмена) - пресс-центр АТО
15:14, 27 августа 2014Политика
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Благодаря плодотворному сотрудничеству СБУ и пресс-центра АТО из плена террористов были освобождены четыре украинских заложника.
Освобождены четыре заложника / facebook.com/ato.news
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Читайте такжеПленные террористы думают, что их органы пустят на продажу"Вчера состоялся обмен пленными. За одного ДНРовца домой вернулись четверо украинцев. Двое из них - Сергей Гаков и Эдуард Кулинич - волонтеры, которых захватили террористы", - сообщили в пресс-центре АТО.
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