В боях с террористами в Иловайске погибли 4 бойца батальона "Днепр-1", 14 - ранены.

Об этом на своей странице в соцсети написал командир роты добровольческого батальона Владимир Парасюк .Читайте такжеСиловики не могут дать отпор боевикам в Иловайске из-за отсутствия тяжелого вооружения - комбат "Днепр-1"

"Их постоянно обстреливают и идут бои, но наши ребята контролируют ситуацию. Сказали, что положение тяжелое, но не критическое. Вчера было хуже. В отношении потерь. Батальон "Днепр-1" имеет 4 200х и 14 300х. О других батальонах не знаю. Погибли двое близких друзей Володи - Василий Савченко и Антон Хорольский, имена двух других воинов он не назвал", - написал Парасюк.

Он сообщил, что ситуация в Иловайске тяжелая, но не критическая.