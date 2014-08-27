В боях с террористами в Иловайске погибли 4 бойца батальона "Днепр-1", 14 - ранены
14:45, 27 августа 2014Политика
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В боях с террористами в Иловайске погибли 4 бойца батальона "Днепр-1", 14 - ранены.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети написал командир роты добровольческого батальона Владимир Парасюк .Читайте такжеСиловики не могут дать отпор боевикам в Иловайске из-за отсутствия тяжелого вооружения - комбат "Днепр-1"
"Их постоянно обстреливают и идут бои, но наши ребята контролируют ситуацию. Сказали, что положение тяжелое, но не критическое. Вчера было хуже. В отношении потерь. Батальон "Днепр-1" имеет 4 200х и 14 300х. О других батальонах не знаю. Погибли двое близких друзей Володи - Василий Савченко и Антон Хорольский, имена двух других воинов он не назвал", - написал Парасюк.
Он сообщил, что ситуация в Иловайске тяжелая, но не критическая.
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