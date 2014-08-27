На Сумщине обстреляли военкомат и подорвали два служебных авто под райотделом милиции

В Шостке Сумской области подорвали два автомобиля, принадлежавшие милиционерам, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Несколько взрывов прогремели в половине пятого утра под райотделом милиции, где и стояли припаркованные авто сотрудников. По предварительным данным, это ВАЗ и Фольксваген, которые принадлежат дежурному и его помощнику, которые находились на ночной смене.

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От взрыва один автомобиль перевернулся, его отбросило на несколько метров. А в соседних многоэтажках повылетали стекла.

По данным пресс-службы милиции, жертв и пострадавших нет. На место выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Отметим, что очевидцы сообщают в соцсетях, что авто взорвали из гранатомета, который нападавшие бросили на месте инцидента.

Кроме этого, неизвестные обстреляли фасад местного военного комиссариата. Об этом сообщает ССО УМВД в Сумской области. В результате обстрела военкомата повреждены окна на его втором и третьем этажах.

В результате противоправных действий никто из сотрудников учреждения и жителей близлежащих домов не пострадал.

"В Шосткинском и еще семи гор-и райотделах введены оперативные планы “Оборона админздания” и “Перехват”, направленные на розыск злоумышленников. На месте происшествия работают оперативные группы и взрывотехники, - комментирует событие начальник УМВД области полковник милиции Анатолий Ричкаль. - сейчас мы выясняем, из какого оружия были произведены выстрелы. Что же касается поврежденных взрывом авто, рассматриваем версию, что под них были заложены взрывные устройства. Однако окончательное заключение дадут эксперты".

Правоохранители обращаются ко всем жителям города Шостки, которые в период с 4.00 до 5.00 часов утра находились в районе ул. К.Маркса и стали свидетелями данного происшествия или владеют какой-либо информацией, которая поможет следствию, немедленно сообщить в милицию по телефонам в Шостке (05449)2-14-47 или102.

Как отмечает местный портал 0542, в соцсети жители Шостки сообщают, что слышали 3-4 хлопка, а на месте происшествия найдены 2 гранатомета.