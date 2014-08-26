Госслужбу по вопросам участников АТО может возглавить участник боевых действий на Донбассе

Об этом сообщила министр социальной политики Людмила Денисова. «У нас объявлен открытый конкурс. И мы сейчас получаем резюме тех людей, которые хотят возглавлять эту службу. Мы предлагаем, чтобы это был человек - участник АТО. Он лучше будет знать вопросы, которые нужно решить», - сказала министр.

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По ее словам, идет процесс ликвидации существующей службы, а также открыт конкурс на замещение должности руководителя нового ведомства. «Сейчас идет процедура ликвидации и создания новой службы. Как только будет руководитель, служба будут работать. У нас есть еще неделя для решения вопроса относительно руководителя», - отметила Людмила Денисова.

Она пояснила, что существующая госслужба по вопросам инвалидов и ветеранов охватывала очень широкий круг вопросов и не уделяла достаточно внимания участникам боевых действий. В частности, служба занималась ветеранами войны, труда, военными инвалидами и инвалидами в результате других заболеваний. «Поэтому мы решили разделить направления, чтобы существовала служба, которая занималась бы исключительно ветеранами войны и участниками АТО», - отметила министр.

Людмила Денисова добавила, что другими гражданами, которые не являются участниками АТО и военных действий, будет заниматься непосредственно Минсоцполитики.

«Новая служба будет заниматься исключительно ветеранами войны, военнослужащими и участниками АТО. Она будет предоставлять статус участников АТО не только военнослужащим, но и тем гражданам, которые были направлены на обеспечение деятельности, например, на ремонт военной техники. Им также будет предоставляться, согласно закону, статус участников АТО», - пояснила Людмила Денисова.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк анонсировал идею создать службу по вопросам участников АТО. Этой службой должно заниматься и координировать Минсоцполитики. По данным премьера, в настоящее время более чем 50 тыс. человек принимают участие в АТО.