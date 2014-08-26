Авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по боевикам в Краснодонском районе - Права справа

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, эту информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, которые стали очевидцами того, что происходит, а также сами военные.

Читайте такжеВ СНБО подтвердили данные об авиаударе под Краснодоном«Сегодня, 26 августа, около 17.30 наш самолет нанес ракетно-бомбовый удар по лесополосе в районе Черного озера (г. Суходольск Краснодонского района). По самолету произвели два выстрела из ЗРК из штаба террористов, расположенного на территории исправительно-трудовой колонии №36. Самолет остался цел, потери боевиков значительные, взрываются боеприпасы», - рассказал Снегирев.