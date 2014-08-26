Авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по боевикам в Краснодонском районе - Права справа

19:37, 26 августа 2014
Политика
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В Краснодонском районе Луганской области вблизи Черного озера украинская авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по скоплению террористов, в результате которого боевики понесли значительные потери.

Украинская авиация нанесла удар по террористам

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, эту информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, которые стали очевидцами того, что происходит, а также сами военные.

Читайте такжеВ СНБО подтвердили данные об авиаударе под Краснодоном«Сегодня, 26 августа, около 17.30 наш самолет нанес ракетно-бомбовый удар по лесополосе в районе Черного озера (г. Суходольск Краснодонского района). По самолету произвели два выстрела из ЗРК из штаба террористов, расположенного на территории исправительно-трудовой колонии №36. Самолет остался цел, потери боевиков значительные, взрываются боеприпасы», - рассказал Снегирев.

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