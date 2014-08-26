Началась встреча Порошенко с Назарбаевым
В Минске началась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.
Об этом сообщает Администрация президента Украины в Twitter.
«Началась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Порошенко в Минске уже провел встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и президентом Беларуси Александром Лукашенко.
В частности, на встрече с белорусским президентом Порошенко заявил: «Я надеюсь, что результатом встречи (в Минске) будет мир в Украине».
На встрече с Эштон глава Украинского государства, в частности, отметил, что ратификация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС состоится в сентябре.
Ожидается, что в Минске Порошенко встретится и с президентом России Владимиром Путиным.