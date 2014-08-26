Луценко требует, чтобы Путин забрал из Украины пленных военных РФ
02:00, 26 августа 2014Политика
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Советник Президента Юрий Луценко призвал президента Российской Федерации Владимира Путина прекратить агрессию в отношении Украины и забрать с Донбасса своих пленных военнослужащих.
Луценко требует, чтобы Путин забрал с Украины пленных военных РФ
Об этом политик написал на своей странице в Фейсбук накануне встречи Президента Петра Порошенко с российским лидером.
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"В плен захвачена боевая машина десанта и российские военнослужащие в / ч 71211, 331 полка 98 дивизии, дислоцирующейся в Костроме. Списать кровь на так называемых ополченцев уже не получится. Именно Путин должен забрать своих пленных и прекратить агрессию", - написал Луценко.
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