СБУ расследует более тысячи уголовных дел по фактам терроризма, диверсий и госизмены

Служба безопасности Украины расследует более 1 тыс. уголовных производств по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действий, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, терроризма, массовых беспорядков, диверсий, шпионажа и государственной измены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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Следственные органы Службы безопасности уже направили в суд 49 обвинительных актов в отношении 52 лиц. Уже 10 виновных в совершении преступлений осуждены к разным срокам лишения свободы, говорится в сообщении.

Так, 19 августа приговором Крюковского районного суда г. Кременчуга Полтавской области к уголовной ответственности привлечена гражданка РФ за публичные сепаратистские призывы. 29-летняя россиянка распространяла через социальную сеть публикации, которые содержали призывы к антиконституционному изменению границ территории Украины, а именно: проведению в регионе референдума о самоопределении областей юго-восточной Украины и присоединению их к России. Она признана виновной по ч.1 ст.110 и осуждена к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год.

Также следователи управления СБУ в Луганской области осуществляют досудебное расследование в отношении члена террористической организации «ЛНР», который принимал участие в минометном обстреле жилых массивов Луганска. Житель Славяносербского района Луганской области за денежное вознаграждение вступил в ряды «ЛНР», где прошел подготовку в качестве наводчика минометного расчета. Боевика задержали украинские военные в конце июля в районе с. Металлист Луганской области. Продолжается досудебное расследование по уголвному производству по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, отметили в пресс-центре.

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Кроме того, решением Овидиопольского районного суда Одесской области осужден гражданин РФ, который за суточные от 200 до 400 евро вербовал граждан для участия в боевых действиях на стороне террористов в Луганской и Донецкой областях. Злоумышленник признан виновным по ст.110 Уголовного кодекса Украины и осужден к 5 годам лишения свободы.

Также следователями УСБУ в Одесской области завершено досудебное расследование по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины в отношении двух граждан Украины, которых подозревают в подготовке терактов в Одессе и на территории региона. Злоумышленники действовали по указанию своего куратора, который финансировал и координировал преступные действия террористов из России. Обвинительный акт утвержден и направлен в суд, говорится в сообщении.

В Харьковской области управлением СБУ завершено досудебное уголовное производство и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина РФ, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Иностранец нелегально пересек государственную границу Украины три месяца тому назад для информационной поддержки террористов на востоке Украины. «Представившись журналистом российского телеканала, он сразу получил аккредитацию у боевиков и, беспрепятственно передвигаясь по территории, которую временно контролировали террористы, готовил видеоматериалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины», - сообщили в СБУ, прибавив, что эти материалы он распространял через средства массовой информации так называемой «ДНР». Материалы производства по ст.110 Уголовного кодекса Украины переданы в суд.

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Также СБУ проводит досудебное расследование по уголовному производству в отношении бывшего секретаря Лисичанского городского совета Татьяны Винник по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины. Винник, член Компартии Украины, была одним из организаторов проведения в Лисичанске так называемого «референдума» по созданию «Луганской народной республики». Под давлением на депутатов горсовета вооруженных боевиков Винник была избрана секретарем Лисичанского городского совета. «Через контролируемые местные СМИ «чиновница» обращалась к жителям с призывами о поддержке «ЛНР» и террористической группировки А.Мозгового», - отметили в пресс-центре. Досудебное расследование продолжается. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.