Лавров заявил, что сегодня на Донбассе начнется распределение груза из РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что сегодня при участии представителей Международного комитета Красного Креста начинается распределение помощи российской «гуманитарной помощи» на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

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«Сегодня начинается распределение помощи, в этом участвуют представители МККК. Они консультируют местные власти по составлению планов раздачи, и рассчитываем, что все пройдет по плану и те, кто в этой помощи нуждается, такую помощь получат», - сказал Лавров, заявив, что российский «гуманитарный конвой» добрался до места назначения «после многодневных мытарств, согласований, досогласований, пересогласований».

При этом он утверждает, что все российские КамАЗы вернулись «пустыми» на территорию России.

По его словам, грузы, которые были доставлены, «имеют исключительно гуманитарный характер».

Как сообщал УНИАН, колонна в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» для жителей Донбасса отправилась в Украину из Подмосковья 12 августа. Грузовики прибыли к границе с Украиной 14 августа.

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22 августа власти РФ без согласования с Украиной и Международным комитетом Красного Креста решили отправить колонну грузовиков с «гуманитарной помощью» в Луганск. Все грузовики «гуманитарного конвоя» пересекли границу Украины.

23 августа спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко заявил, что в грузовики, которые зашли под видом гуманитарной помощи из России, загружают оборудование военного завода "Топаз" и Луганского патронного завода.