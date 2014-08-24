«ЛНР» обещает 25 августа начать раздачу «гуманитарной помощи» из России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы «ЛНР».

Выдача «гуманитарной помощи» будет осуществляться на 28 пунктах по месту жительства. Время работы пунктов - с 8.00 до 12.00 (в связи с возможными обстрелами). Выдача будет производиться по спискам.

Также в пресс-службе «ЛНР» отметили, что продуктов поступило достаточное количество, пакеты с «гуманитарной помощью» будут раздаваться «исключительно бесплатно».

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Продажа продуктов из гуманитарной помощи будет преследоваться по всей строгости законов военного времени, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, колонна в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» для жителей Донбасса отправилась в Украину из Подмосковья 12 августа. Грузовики прибыли к границе с Украиной 14 августа.

22 августа власти РФ без согласования с Украиной и Международным комитетом Красного Креста решили отправить колонну грузовиков с «гуманитарной помощью» в Луганск.

После этого СМИ сообщили, что первые российские грузовики пересекли границу через украинский КПП «Изварино», который находится под контролем пророссийских боевиков. Все 280 грузовиков «гуманитарного конвоя» пересекли границу Украины.

23 августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с востока Украины в РФ вернулись свыше 185 грузовиков «гуманитарного конвоя», и благодаря скоординированным усилиям удалось избежать провокаций.

Активисты сообщали, что грузовики полупустые.