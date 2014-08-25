Донецкая и Луганская области нуждаются в миллиардных инвестициях на восстановление - спикер ВР



Об этом он сказал в интервью на ”5-м канале”.

”Россия ведет войну не для того, чтобы захватить Донецкую или Луганскую области. Сегодня в этих областях полностью разрушена инфраструктура, они требуют миллиардных инвестиций для того, чтобы хотя бы восстановить те процессы, которые существовали до начала военных действий”, - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, за последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибло 5 украинских военнослужащих, 8 получили ранения.

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РФ в марте, нарушая все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ предоставляют военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

С 15 апреля в Донецкой и Луганской областях продолжается антитеррористическая операция.