Украина закроет часть своих дипломатических учреждений

Об этом сообщил заместитель председателя администрации президента (АП) Валерий Чалый на своей странице в соцсети.

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Причиной сокращения зарубежных дипломатических учреждений он называет экономию государственных средств. "Печально, но вынуждены "по-живому" резать генеральные консульства и посольства, вскоре придется оптимизировать структуру дипучреждений (читай - ликвидировать часть из них)", - отметил заместитель председателя АП. При этом он отметил, что в начале сентября ожидается замена ряда послов в ключевых странах.

Источники "ЕвроПравды" в Министерстве иностранных дел подтверждают намерения о сокращении. По данным источников, под ликвидацию попадут, в частности, некоторые дипучреждения в странах Евросоюза и в странах Европы, находящихся вне ЕС.

К примеру, в балканской части ЕС сейчас функционируют посольства в Словении (3 дипломата) и Хорватии (6 дипломатов), хотя расстояние между их столицами всего 140 км. Между тем, функционирование двух посольств требует двойной аренды помещений, выплаты зарплаты сотрудникам без дипломатического статуса и прочего финансирования.

Под вопросом также будущее посольства Украины в Норвегии и нескольких других диппредставительств, в частности - генконсульств.

Источники подчеркивают, что сокращение не затронет, или почти не затронет представительств Украины в странах Африки (южнее Сахары).

В странах середиземноморськой Африки и Ближнего востока диппредставительства ликвидировать не будут, однако ожидается значительное сокращение персонала.