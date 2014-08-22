СНБО: В сторону Луганска отправились колонны российских и чеченских наемников

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

"Еще одна колонна зафиксирована в населенном пункте Давыдово-Никольское. По предварительным данным, террористы в обоих колоннах главным образом состоят из граждан России - россиян и чеченцев", - сказано в сообщении.

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