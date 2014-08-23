Террористы должны ответить за убийство почетного консула Литвы - МИД Украины

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН заявлении МИД Украины.

«Подтверждена информация о похищении и убийстве почетного консула Литовской Республики в Луганске Николая Зеленца. Эта трагедия стала следствием преступных действий поддерживаемых Россией террористов. За последнее время от их рук претерпели страдания жители Донбасса, погибли сотни граждан Украины и других государств мира. Выражаем наши соболезнования семье погибшего и дружественному литовскому народу. Приложим усилия для того, чтобы виновные в этом преступлении понесли ответственность», - говорится в заявлении.

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