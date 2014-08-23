Канада о «гуманитарном конвое»: Россия демонстрирует неуважение к украинскому суверенитету

«Канада глубоко обеспокоена новостью о нелегальном вхожденим на территорию Украины российских грузовиков, заявленной целью которых является доставка гуманитарной помощи. Эти действия являются не только очевидным нарушением суверенитета Украины, но также нарушением достигнутых соглашений между Украиной и Россией. Россия пренебрегает своими международными обязательствами и демонстрирует неуважение к украинскому суверенитету», - отметил Берд.

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США ЕС и НАТО осудили вхождения российского «гуманитарного конвоя» в Украину, передает Радио Свобода.

Президент России Владимир Путин заявляет, что дальнейшее промедление с его доставкой является «неприемлемым».

Во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, Путин заявил, что после «очевидных провокаций» со стороны Украины, Россия решила направить «конвой» по его назначению.

В пятницу грузовики со склада российского «гуманитарного конвоя» самостоятельно пересекли границу Украины через пункт пропуска «Изварино», который временно находится под контролем боевиков. Движение происходит без сопровождения и участия представителей Международного комитета Красного Креста и в нарушение ранее достигнутых договоренностей между Украиной и Россией относительно ухода и оформления российского гуманитарного груза, отметили в СНБО.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что ситуация с российским «гуманитарным конвоем» является очередным вопиющим нарушением Россией главных принципов международного права о нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела другого государства.

В СБУ заявили, что движение российской колонны является прямым вторжением в Украину.