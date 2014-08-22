Фюле говорит о необходимости уважать международное право российскому гумконвою в Украине
23:32, 22 августа 2014Политика
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Европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле говорит о необходимости уважать международное гуманитарное законодательство и не нарушать границы.
REUTERS
Так он прокомментировал на своей странице в Твиттере ситуацию в отношении российского гуманитарного конвоя на территории Украины.
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”Выражаю сожаление входа российского конвоя в Украине без эскорта Красного Креста и согласования с Киевом. Международное гуманитарное законодательство должно уважаться, границы не должны нарушаться”, - написал Фюле.
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