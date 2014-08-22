В Иловайске воюют кадровые российские военнослужащие - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеСеменченко: в Иловайске воюют взводы кадровых офицеров РФ«Продолжаются бои за Иловайск. По оперативной информации, на стороне боевиков воюют кадровые российские военные», - отметил он.

Кроме того, по словам Лысенко, в областной больнице Луганска на лечении находятся несколько раненых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее в СНБО сообщили, что в Лутугинском районе Луганской области захватили российскую бронемашину БМД-2 бортовой номер 275, из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч 74268 Псковской воздушно-десантной дивизии.