Bloomberg: Цены на европейский газ растут из-за Украины после наибольшего падения с 2009 года

Об этом сообщают Айсис Алмейда, Анна Ширяевская и Владимир Вербяный в своей статье, которая называется «Цены на европейский газ увеличиваются после наибольшего падения с 2009 г. из-за Украины», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Цены на газ с поставкой в следующем месяце в Великобритании выросли на 17 % в течение последних шести недель, после того как Украина заявила, что может запретить ОАО «Газпром», крупнейшему поставщику в Европе, транспортировать газ через свою территорию в ответ на поддержку Россией сепаратистов. Московская компания, которая обеспечивает 15 % спроса на газ в Европе, транспортируя его через газопровод советских времен, который проходит через территорию Украины, 16 июня приостановила поставки газа для своего соседа из-за споров о цене и долгах.

Газовые хранилища в Украине заполнены меньше, чем наполовину, и в этом месяце страна начала ограничивать использование газа с целью его экономии. Британские цены, которые являются ориентиром для всего региона, в прошлом месяце упали до минимального уровня с 2010 г., так как из-за мягкой зимы хранилища всех 28 стран-членов Европейского Союза были заполнены до самого высокого уровня в это время года с 2008 г. Оптовые цены в следующем квартале будут на 11 % выше, чем те, которые компании платят сейчас за тот же период, согласно прогнозам парижской компании Societe Generale SA.

«Постоянная угроза остановки транзита газа накладывает риск повышения цен на газ», – Ник Игл, директор по продажам и торговле в лондонской компании Clean Energy Trading, написал вчера в электронном письме. «Хотя нет никаких сомнений в том, что в европейских хранилищах газа более чем достаточно, если в зимний период возникнут перебои с поставками газа, это вызовет большое беспокойство».

Британский газ с доставкой в следующем месяце подорожал на 6,05 пенсов после того как цена упала до минимального уровня за последние 4 года – 41,3 пенса за терм – 8 июля в 5:06 вечера по лондонскому времени, по брокерским данным, собранным Bloomberg. Такая цена на поставку в следующем месяце была самой низкой для этого времени года с 2010 г.

Газовые потоки в Европу были остановлены на 13 дней в морозную погоду в январе 2009 г. во время аналогичного спора между Россией и Украиной. Цена на газ с доставкой на следующий день выросла на целых 27 % за день до того, как поток газа был остановлен.

Самая большая киевская коммунальная компания ограничила подачу горячей воды для горожан в целях экономии газа, в том числе и для Эки Берадзе-Фокиной, которой теперь приходится греть воду в кастрюле с помощью кипятильника, чтобы приготовить ванну для своего трехмесячного сына. 35-летняя женщина живет в одном из 9166 жилых домов, в которых компания «Киевэнерго» отключила горячую воду. Компания, которая обеспечивает отопление для столицы на 75 % и полностью обеспечивает электроэнергией, перекрыла горячую воду для 59 % своих клиентов.

Такие ограничения могут быть продлены до конца сентября, заявил 4 августа мэр Киева Виталий Кличко.

Нагреть воду

«Хорошо, что сейчас лето и многие сейчас в отпуске», – сказала Берадзе-Фокина, директор ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС), которая живет на 19-м этаже 145-квартирного дома. «Когда все вернуться на работу и станет холодно, будет большая нагрузка на электричество», так как люди будут пытаться нагреть воду.

Украина потребляет 34 млрд. кубометров газа во время отопительного сезона, а производит около 10 млрд., говорит Алексей Гривач, заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности России. В стране будет меньше 17 млрд. кубометров газа в хранилищах в начале зимы от примерно 15,4 млрд., Тьерри Брос, аналитик Societe Generale, сказал 7 августа.

Украинский парламент утвердил 14 августа законопроект, позволяющий ввести санкции в отношении 65 российских компаний и 172 физических лиц за поддержку сепаратистов в восточной Украине. Более 2000 человек были убиты в ходе конфликта с середины апреля, по данным Организации Объединенных Наций.

Доходы от Европы

В подаче газа в Европу, вероятнее всего, перебоев не будет, так как «Газпром» зависит от доходов от продаж газа, а Украина не остановит транзит через свою территорию, поскольку она стремится установить более тесные связи с ЕС, считает Дара МакДауэлл, старший аналитик по вопросам России в британской компании Maplecroft Ltd . Бывший президент Виктор Янукович был свергнут в феврале после отказа подписать договор о сближении с Европой.

«Газпрому по-прежнему нужно продавать свой газ в Европу, а Украина должна хорошо зарекомендовать себя перед Европейским союзом», – сказал Макдауэлл вчера по телефону.

Хотя Европа и будет в состоянии удовлетворить свои потребности в газе при нормальной погоде зимой, используя запасы и импортируя сжиженное топливо и обычный газ из Норвегии, она опустошит свои хранилища до уровня 2012-13 гг., сообщили представители Citigroup Inc. 11 августа. Хранилища ЕС были заполнены на 21 % 13 апреля 2013 г., это был самый низкий уровень для этого времени года с тех пор как Gas Infrastructure Europe, лоббистская группа в Брюсселе, начала публиковать данные в 2007 году.

Центральная Европа, вероятно, будет наиболее пострадавшим регионом, если поставки прекратятся, Тревор Сикорский, глава британской консалтинговой компании, которая занимается вопросами газа, угля и углерода, Energy Aspects, сказал 8 августа по телефону. В 2009 г. балканские страны были вынуждены прибегнуть к аварийному снабжению, рационированию, использованию резервных генераторов и сократить энергопотребление.

Зависимость от России

Латвия и Эстония полностью зависят от российского газа, в то время как Словакия, Венгрия и Болгария получают от 80 до 90 % своего топлива из России.

Украина должна «Газпрому» 5,3 млрд. долл. за прошлые поставки, как считает российский экспортер газа. «Нафтогаз», украинский национальный поставщик, отказался платить после того как «Газпром» в апреле поднял цену на газ на 81 % до 485 долл. за 1 тыс. кубометров.

Британский газ в среднем будет стоить 64 пенса за терм в четвертом квартале, прогнозирует Societe Generale. Контракт на этот период был закрыт сегодня на 57,9 пенсах. Страховая премия за риск, включенная в цену на газ в Великобритании, составляет от 5 до 7 пенсов за терм, согласно сегодняшнему отчету Pira Energy Group.

«Я с уверенностью могу сказать, – написал Тьерри Брос в электронном письме 7 августа, – Украина неоднократно не платила за газ, вскоре это может плохо кончиться».

Зима в Украине

Украина сможет обойтись без российского газа этой зимой, если она импортирует достаточное количество топлива из Европы и сократит потребление, Андрей Коболев, исполнительный директор НАК «Нафтогаз», сказал 12 августа во время интервью для Bloomberg Television.

Страна может получать из ЕС 15 млрд. кубометров газа в год, говорил премьер-министр Арсений Яценюк. RWE AG, вторая по величине немецкая коммунальная компания, начала поставки газа через Польшу в Украину еще в апреле. Словакия начнет поставлять газ в Украину в следующем месяце, сказал оператор сети.

Европа может облегчить последствия перебоев с поставками, получая газ по ямальскому нефтепроводу из России через Беларусь и Польшу и через «Северный поток», газопровод, соединяющий Россию и Германию, в соответствии с National Grid Plc. Около 90 млн. кубометров в сутки может быть перенаправлено, в результате чего ЕС не будет хватать 117 млн. кубометров в случае полного прекращения поставок, сказал оператор британской сети 31 июля.

Украина позволит европейским коммунальным компаниям покупать российский газ на своей восточной границе и подписать новые транзитные контракты с «Нафтогазом», чтобы транспортировать газ по своим трубопроводам, даже если будет введен запрет на российский газ, сказал Коболев.

Возможная сделка

Переговоры о пересмотре договора не могут быть проведены «в кратчайшие сроки», сказал комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер 12 августа. Евросоюз, который с мая пытается помочь заключить сделку между «Газпромом» и «Нафтогазом», работает над проведением трехсторонних переговоров в «начале осени», сказал он, не называя точной даты.

«Украина соблюдает долгосрочные газовые контракты европейских покупателей с Россией и понимает, что изменения требуют времени и тщательного согласования», – сообщил «Нафтогаз» 13 августа. «Вероятность повторения кризиса, аналогичного тому, который был в 2009 г., когда «Газпром» остановил поток газа в Европу, нельзя игнорировать».

Президент России Владимир Путин запретил импорт некоторых продуктов питания из ЕС и других стран 6 августа в ответ на санкции против его страны.

«Путин, кажется, не спешит положить конец конфликту, как и сама Украина», – Оле Хансен, директор биржевого отдела продуктов в Saxo Bank A/S в Копенгагене, написал в электронном письме вчера. «Вполне очевидно, что это противостояние может затянуться до зимы».