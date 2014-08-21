Пилоты сбитого под Луганском бомбардировщика Су-24М катапультировались

Об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, бомбардировщик был сбит террористами недалеко от поселка Новосветловка, когда тот возвращался после выполнения задания. “Оба пилота катапультировались”, - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 20 августа появилась информация о том, что террористы сбили в районе Луганска истребитель и 2 вертолета сил АТО. Сообщалось, что сбит был штурмовик Су-25. Позже Андрей Лысенко сообщил, что о пилотах сбитого самолета ничего не известно. "Судьба пилотов пока неизвестна. Есть надежда, что с ними все будет в порядке", - отметил вчера Андрей Лысенко.