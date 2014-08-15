Пойманные боевики рассказали о беспробудном пьянстве и дезертирстве в своих рядах
19:44, 15 августа 2014Политика
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Пойманные на границе с РФ боевики рассказали о беспробудном пьянстве и дезертирстве в своих рядах.
При попытке пересечь границу были задержаны террористы-дезертиры
При попытке пересечь границу были задержаны и допрошены двое террористов, которые пытались пересечь границу с Россией, сообщает ТСН.
Со слов допрошенных террористов, они подверглись влиянию российской пропаганды и добровольно поехали на Донбасс. Однако прибыв на место, оба разочаровались в идеях так называемого "ополчения" и решили бежать обратно.
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Также по их словам, местное население выражало недовольство к ним, а сами террористы были больше похожи на бандитов.
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