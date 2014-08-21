Порошенко может распустить Раду на следующей неделе - советник президента
13:06, 21 августа 2014Политика
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На следующей неделе президент Украины Петр Порошенко подпишет указ о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов украинского парламента.
На днях истекает 30-дневный срок для формирования новой коалиции / Фото УНИАН
Об этом в эфире Радио Свобода сообщил советник главы украинского государства Олег Медведев.
Читайте такжеПорошенко призвал украинцев во всем мире украсить свои дома в национальные цветаПо его словам, на днях истекает 30-дневный срок для формирования новой коалиции, и у президента Украины есть законное основание распустить парламент.
Советник Порошенко также сообщил, что в сентябре будет обнародован пакет крупных политических, экономических и социальных реформ. Кроме того, будет ратифицировано соглашение об ассоциации Украины с ЕС, подписанное в июне этого года.
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