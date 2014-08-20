В зоне АТО замечены 7 диверсионных групп спецназа РФ
В зоне АТО отмечается рост активности диверсионно-разведывательных групп российского спецназа.
Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.
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"Отмечается все более активное использование подразделений спецназа ГРУ ГШ ВС РФ, выступающих на стороне боевиков", - сообщил Дмитрий Тымчук.
По его словам, просматривается такая тенденция - "в апреле этого года данные группы являлись "костяком" бандформирований, большая часть которых состояла из местных боевиков, и, таким образом, российские спецназовцы "терялись в общей массе". В настоящее время российский спецназ действует в виде отдельных подразделений, как во взаимодействии с террористическими группами, так и выполняя отдельные задачи".
"На сегодняшний день нами зафиксирована деятельность не менее 7 штатных диверсионно-разведывательных групп российского спецназа", - подытожил Дмитрий Тымчук.