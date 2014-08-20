ГПУ передала в суд документы по делу о похищении активистов Евромайдана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в конце прошлого года во время массовых акций протеста в Киеве должностные лица властных и силовых структур вовлекли в борьбу с активистами лиц из криминальной среды и бывших спортсменов. Представители власти предоставили им информацию о том, что ночью Луценко будет отвозить в Александровскую больницу Вербицкого, который получил травмы во время противостояний на Майдане Незалежности. Преступники заблаговременно прибыли к медицинскому заведению на пяти автомобилях.

По разработанному плану, одна группа лиц контролировала обстановку вокруг больницы, другая – отслеживала прибытие этих активистов. Когда они приехали к медзаведению, злоумышленники напали на них и вывезли в Бортничское лесничество в лесополосу, где стали бить, требуя предоставить информацию о деятельности Евромайдана. Утром нападающие отвезли активистов в гаражное помещение Дарницкого района и продолжили истязания. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и отпустили. В результате преступных действий Вербицкий умер.

Читайте такжеПо делу о похищении активиста Евромайдана Луценко и убийстве Вербицкого задержали трех человекНа данное время следствием установлено 13 лиц, которые организовали или были исполнителями этих преступлений, 10 из них находятся в розыске. Обвинительный акт в отношении двух лиц передан в Бориспольский горрайонный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, 22 января тело львовского активиста Вербицкого было найдено в лесу вблизи села Гнидин Бориспольского района Киевской области.

Вербицкий вместе с общественным активистом Луценко был похищен 21 января из Александровской больницы. Двух активистов похитили 10 неизвестных молодчиков, вывезли за город, истязали и допрашивали, а затем бросили в лесу на морозе. 22 января тело Вербицкого было найдено в лесу под Гнидином. Луценко, которому удалось выбраться из леса, рассказал, что похитители особенно жестоко истязали Вербицкого из-за того, что тот был львовянином.

Следственным отделением Бориспольского горотдела ГУ МВД Украины в Киевской области было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.