Штайнмайер: Украинский кризис все еще можно решить

Об этом он заявил вечером вторника, 19 августа, в эфире немецкого телеканала ZDF, сообщает Deutsche Welle.

По словам политика, он почувствовал "изменения в подходах обеих сторон конфликта" - Украины и России - после четырехсторонней встречи, которая состоялась в воскресенье в Берлине при посредничестве Германии.

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Дать шанс дипломатии после фазы санкций было, по мнению Штайнмайера "правильным". Обе стороны, добавил он, теперь ищут возможности для прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, президенты России и Украины на следующей неделе встретятся в Минске. Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь в субботу отправляется с визитом в Киев. Это ее первый визит в Украину начала кризисных событий.