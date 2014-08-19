За прошедший год коммунист Калетник получил "подарков" почти на 70 миллионов гривень

Депутат Верховной Рады от КПУ, бывший вице-спикер парламента и руководитель таможни Игорь Калетник в 2013 году получил 90,5 млн гривень дохода.

Об этом сказано в декларации Калетника, размещенном на сайте Рады, сообщает Украинская правда.

Согласно документу, его заработная плата составила 273 тыс. гривень, дивиденды и проценты - 19,8 млн, доход от продажи движимого и недвижимого имущества - 19,4 млн, а подарки, призы и выигрыши - 68,8 млн гривень.

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При этом, согласно декларации, семья Калетника заработала 34 млн гривень, из которых 30 пришлись также на подарки, призы или выигрыши.

У коммуниста есть жилой дом площадью более тисячи квадратных метров, земельные участки площадью полтора гектара, а также неназванная недвижимость площадью 184 квадрата.

Автомобилей чиновник, согласно документу, не имеет.

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На банковских счетах Калетника лежат 68 млн грн, которые он положил туда в прошлом году.

Как известно, в июне Генпрокуратура обратилась в Верховную Раду с просьбой лишить Калетника депутатской неприкосновенности за поддержку сепаратизма в Украине.