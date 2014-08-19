Германия и Франция играют на стороне России в переговорах с Украиной - польский политик

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал председатель парламентской фракции самой большей в Польше оппозиционной партии «Закон и справедливость» (PIS) Мариуш Блащак.

«Это выглядело как игра трех против одного. Украину оставили саму на себя. По нашему мнению, ошибкой было то, что в разговорах не принимал участия представитель Польши, потому что мы всегда были адвокатами Украины в ЕС», - сказал Блащак, комментируя переговоры глав МИД Украины, России, Германии и Франции, состоявшиеся 17 августа неподалёку от Берлина.

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Он раскритиковал Францию за то, что она не отказалась от поставок своих вертолётоносцев «Мистраль» россиянам и назвал «снисходительной» политику немцев в контексте российской агрессии против Украины.

Блащак считает, что Польша должна активнее отстаивать интересы Украины и заручиться в этом вопросе поддержкой других государств Центральной и Восточной Европы, чтобы создать «единый фронт».

«Опыт Грузии показывает, что если не будет установлен заслон против агрессии России, то Россия будет нападать на следующие государства. Этому нужно противодействовать», - сказал он, подчеркнув, что Польша и другие страны региона почувствовали влияние «российского сапога» во времена существования СССР.

Блащак также выразил убеждение, что конфликт в Украине сам по себе не разрешится и призвал польские власти вместо того, чтобы надеяться на это, действовать активнее.

«Активность в контексте нападения россиян на Грузию дала позитивные результаты, российские войска не вошли в Тбилиси», - напомнил он.

Как сообщал УНИАН, после последней встречи в Берлине с главами МИД Германии, Франции и России 17 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об отсутствии прогресса по результатам этих переговоров, поскольку, по его словам, Россия не готова выполнить обязательства для прекращения боевых действий на Донбассе.

Среди них - прекратить поставки оружия террористам, прекратить обстрелы украинской территории и предоставить представителям ОБСЕ доступ для полного контроля на украинско-российской границе.

Раньше представители Германии и Франции призывали украинскую власть начать переговоры с террористами, чтобы остановить кровопролитие на Донбассе, в результате которого, по данным ООН, уже погибли свыше 2 тысяч человек.