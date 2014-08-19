Поставка "Мистралей" в РФ может спровоцировать новую гонку морских вооружений - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге директор Департамента политики и коммуникации МИД Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, в МИД убеждены, что, учитывая текущий внешнеполитический контекст, передача России мощного наступательного оружия, каковым являются универсальные десантные корабли типа “Мистраль”, может иметь далеко идущие негативные последствия для безопасности и стабильности в Европе.

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“Как свидетельствуют события, связанные с российской оккупацией Крыма, а также российско-грузинским конфликтом 2008 года, даже кратковременное усиление российского вооруженного присутствия в бассейне Черного моря может поставить все страны региона в крайне уязвимое положение перед возможными актами вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации”, - отметил Перебийнис.

По его словам, было бы крайне недальновидным в сегодняшних условиях игнорировать эти уроки.

“Появление в распоряжении России новых десантных кораблей типа “Мистраль” кардинальным образом изменит баланс сил в Черноморском бассейне, вынудит страны региона принимать меры, направленные на предупреждение и нейтрализацию новых угроз. Это может не только резко усилить напряженность в регионе, но и спровоцировать новую гонку морских вооружений и негативно отразиться на атмосфере конструктивного сотрудничества, которое происходило в бассейне Черного моря в течение многих лет”, - сказал Перебийнис.

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В МИД Украины надеются, что Франция прислушается к аргументам Украины и других государств и осуществит шаги, направленные на недопущение поставок России кораблей класса “Мистраль”.

Как сообщал УНИАН, контракт стоимостью 1,2 млрд евро на строительство двух французских вертолетоносцев для ВМФ России был подписан в июне 2011 года. Ожидается, что первый корабль "Владивосток" поступит на вооружение российского флота в 2014 году, второй - "Севастополь" - в 2015 году.

Французские власти неоднократно заявляла, что намерены выполнять контракты с РФ относительно «Мистралей».