В результате взрыва на шахте в Красноармейске погиб один горняк, двое - пострадали

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В г. Красноармейск на шахте ПАО „Шахтоуправление Покровское” в 20 час. 5 мин. 18 августа на горизонте 800 м произошел взрыв метано-воздушной смеси. Вследствие взрыва погиб 1 горняк и 2 горняков госпитализированы в центральную районную больницу. Всего в шахте работало 589 горняков, на аварийном участке - 11. В настоящее время шахта не работает", - сообщает ГСЧС.Читайте такжеНа донецкой шахте произошел взрыв, пострадали 16 горняков, еще двух ищут

К аварийно-спасательным работам привлекалось четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.