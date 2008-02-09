Кинах: финишный этап вступления в ВТО «был проведен непрозрачно»

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, народный депутат Анатолий КИНАХ считает, что финишный этап вступления Украины во Всемирную торговую организацию «был проведен непрозрачно».

Об этом он заявил в интервью изданию «Киевский телеграфЪ» (8 - 14 февраля).

«Например, до сих пор неизвестно, на каких условиях Украина вступает в эту организацию в сфере экспортных пошлин. На мой взгляд, мы должны сохранить за собой право в рамках ВТО защищать свои интересы через умную и гибкую политику экспортных пошлин. Особенно тех, которые сегодня зафиксированы как отдельные законы. Это семена подсолнечника, металлолом, кожевенное сырье», - отметил депутат.

По словам А.КИНАХА, одним из спорных условий вступления в ВТО являлось обязательство Украины обеспечить свободный транзит энергоносителей. «Не знаю, чем закончилась дискуссия, но подобного условия не выдвигали ни одной стране! Если мы на него согласились, то это означает, что Украина будет обязана обеспечивать транзит даже на невыгодных для страны условиях», - считает он.

Кроме того, убежден президент УСПП, Украина, вступая в ВТО, не имеет четкой стратегии действий в отношении рискованных секторов своей экономики, и в первую очередь речь идет об аграрном секторе, предприятиях малого и среднего бизнеса, автомобилестроении.

По мнению А.КИНАХА, также важно усилить защиту граждан Украины от некачественной продукции, в том числе содержащей генетически модифицированные организмы (ГМО).

В то же время, он отмечает необходимость вступления в ВТО. «Вступать в ВТО надо, и это не является предметом для дискуссий», - сказал А.КИНАХ, однако подчеркнул, что необходимо помнить, что сегодня ВТО - это 151 страна и 95% мировой продукции, которые в первую очередь будут являться конкурентами Украины.

«Каждая страна в ходе обсуждения условий для своего вступления в ВТО старается добиться максимальных преимуществ для национальной экономики. Мы никогда не должны об этом забывать. И условия приема должны быть адекватны нашим национальным интересам», - считает А.КИНАХ.

Поэтому, по его словам, на этапе ратификации документов о вступлении в ВТО парламентариям надо будет очень серьезно их изучить вместе с экспертами, ассоциациями бизнеса, объединениями предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Генеральный совет Всемирной торговой организации одобрил присоединение Украины к ВТО. Верховная Рада Украины должна до 4 июля 2008 г. ратифицировать этот документ. Полноправным членом ВТО Украина станет через 30 дней после ратификации документа парламентом.