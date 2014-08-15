ЕС: торговые меры России против Украины являются неоправданными



Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в выводах относительно Украины, принятых на внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Приветствуя продолжающийся прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной и выразив ожидания относительно предстоящей трехсторонней встречи на уровне министров Украины, России и Еврокомиссии, которая состоится в Брюсселе 12 сентября, Совет ЕС заявил: „Совет считает, что недавние торговые меры, принятые Российской Федерацией против Украины в этом контексте являются неоправданными и рискуют подорвать этот процесс”.

Читайте такжеЕС призывает Украину и Россию не ставить под угрозу бесперебойность поставок газа в Европу

Кроме того, Совет считает, что подобные мероприятия, которые осуществляются против других стран Восточного партнерства, которые недавно ратифицировали соглашения об ассоциации с ЕС, в равной степени являются необоснованными.