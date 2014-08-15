Глава МИД Швеции: россияне - единственные, кто продолжает эскалацию конфликта на Донбассе

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявляет, что лучшим способом положить конец гуманитарной катастрофе на востоке Украины является прекращение поддержки Россией так называемых Луганской и Донецкой «народных республик».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил журналистам перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Читайте такжеМИД: Россия несет ответственность за то, чтобы боевики не совершали провокаций с грузом

„Мы сфокусируемся на гуманитарной ситуации в так называемых народных республиках на востоке Украины. Это – катастрофа. Гангстеры разрушили местную экономику, и народ республики больше не является народом, потому что большинство народа покинуло (регион) из-за гангстеров. Лучший способ выйти из этой ситуации - это России положить конец поддержке так называемых народных республик, что является причиной гуманитарного кризиса”, - заявил Бильдт.

Он обратил внимание на то, что в Славянске гуманитарной катастрофы нет. „Вы не увидите катастрофы там. Гуманитарная катастрофа – в так называемых народных республиках”, - отметил министр.

Бильдт заявил, что единственные, кто не способствует деэскалации ситуации, это россияне. „Да, нам нужна деэскалация, но единственные, кто продолжает эскалацию, это россияне. Сейчас есть конкретные фото, которые доказывают, что российская бронетехника пересекает границу Украины. Это – нарушение международного права. Мы призывали положить конец этому уже несколько месяцев, но ничего не происходит. Мы должны обсудить ситуацию и дать оценку. И в наших политических сигналах мы должны быть очень четкими”, - сказал он.

Читайте такжеШендерович: Россия полностью зависит от умственного состояния одного человека

При этом он не исключил применения дальнейших санкций.

По мнению Бильдта, санкции, которые применила Россия в отношении стран Запада, - это „санкции Путина в отношении среднего класса (России)”.